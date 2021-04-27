100 дней Байдена во главе США: американцы назвали ошибки президента

Его администрация продолжает бороться с наплывом мигрантов. Фото: reuters.com

Американцы довольны работой Джо Байдена за первые 100 дней на посту президента США.

Одобряют действия главы государства 55% граждан, говорится в результатах опроса Reuters/Ipsos.

Его предшественник Дональд Трамп никогда не имел такой поддержки.

40% американцев не одобряют работу Байдена, а другие не могут определиться. В частности, 65% похвалили президента за борьбу с пандемией. Зато действия Трампа одобряли лишь 35%.

Экономическую политику Байдена поддерживают 52% американцев. 53% высоко оценивают его влияние на рабочие места в США. Это на несколько процентов больше, чем у Трампа в его последний месяц работы.

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Однако президента раскритиковали за борьбу с иммиграцией. Его администрация продолжает бороться с наплывом мигрантов, прибывающих на границу США и Мексики. 42% одобряют пограничную политику Байдена, а 49% - не одобряют.

54% граждан поддерживают его позицию относительно окружающей среды. 51% одобряют его политику относительно расового неравенства.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Кандидат от Демократической партии Джо Байден 15 декабря получил голоса коллегии выборщиков, необходимые для победы в президентской гонке. За него отдали 302 голоса. 20 января 2021 Байден вступил в должность главы государства.