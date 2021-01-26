$450 стоит похищенный ребенок

Дети сидят в камере пограничников в Корого, Кот-д`Ивуар. Их продали на работу на ферме какао ФОТО: Getty Images

В столице африканской Ганы Аккре арестовали сотрудников больницы, которые продавали новорожденных детей. В полиции заявили, что этим занимались медсестры, акушерки и врачи.

Роженицам врали, что их дети умерли после рождения. Малышей продавали. Медработников арестовали, когда продали агентам под прикрытием двух детей по $ 5 тыс.

В декабре в Кении арестовали семь человек за торговлю детьми. Трое были медиками. 450 долларов платят в Найроби за похищенную девочку. Мальчики стоят дороже - $700.

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Волонтер организации Africa Eye Лилу Мгондо рассказывает, что в их списках более 600 похищенных детей. Судьба большинства останется неизвестной.

"Смирилась, что мы ничего не узнаем. Не уверена, что и хотела бы. Есть свидетельства, что покупают для оккультных практик, жертвоприношений. Находили могилы с костями детей. Тогда американский спонсор оплатил ДНК-анализы. Старших продают в сексуальное рабство. Матери выдыхают с облегчением, когда узнают, что их ребенок мертв. Знают, что страдания закончились ", - говорит женщина в комментарии журналу" Краина ".

Врач Анна Дранго считает, что проблема в ранних браках.

"Есть фонд помощи матерям-подросткам. Там 16-летняя беременная в третий раз. Живут на старом складе. Работают в порту. Как-то справляются. Объясняем, раздаем презервативы и таблетки. Но всегда сценарий тот же. Мужчина обещает, что позаботиться о девушке и детях, а потом выгоняет ".

Полную версию материала о торговле детьми читайте в журнале "Країна" от 28-го января.