$23 трлн: госдолг США рекордно вырос

За время президентства Дональда Трампа госдолг США вырос более чем на $2 трлн. Фото: Shutterstock

Министерство финансов США заявило о рекордном росте государственного долга до $ 23 трлн

По состоянию на 31 октября государственный долг США превысил рекордную отметку в $23 трлн. Еще в феврале американский госдолг составлял $22 трлн, сообщает Минфин США.

За время президентства Дональда Трампа, который во время своей избирательной кампании пообещал избавить США от госдолга в течение 8 лет, долг вырос более чем на $2 трлн.

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Уровень госдолга начал выравниваться в начале президентства Трампа, однако снова стал расти в 2018-м. К концу года он составил $21,9 трлн.

Правительство США приказало двум федеральным агентствам заморозить миллиарды долларов, которые были ранее выделены Конгрессом США для международной помощи. Приказ будет действовать до завершения процедуры рассмотрения, который проводит Служба управления и бюджета США.