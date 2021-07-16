Объявляем конкурс на лучший рецепт

"Газета по-українськи "Дім, здоров'я, їжа, сад-город" объявляют конкурс на лучший рецепт выпечки. Обязательные условия - дрожжевое тесто, а выпечка - из малины. Для участия необходимо предоставить фото сдобы с упаковкой дрожжей "Духмяна хата" рядом.

Победителей будут выбирать в номинациях:

"Оригинальный рецепт" - будет оцениваться необычное сочетание составляющих.

"Самая интересная подача" - основным критерием является креативная форма выпечки.

"Самый простой рецепт" - должен быть легкий в приготовлении.

Конкурс продлится с 15 июля по 12 августа 2021 года. Проводится на территории Украины, кроме оккупированных областей.

Рецепты и фото присылайте по адресу:

03067, г. Киев, а/я 22 или на электронную почту [email protected], или оставляйте на странице gazeta.ua в фейсбуке.

В письме укажите свои данные - ФИО, возраст, номер телефона и населенный пункт.

Девять победителей определит редактор рубрики "Еда". Результаты будут опубликованы в номере газеты от 19 августа 2021 года. Призеры получат комплект ГПУ до конца года для себя или родственников. Или журнал "Країна" - на выбор. А также чашки "Газета по-українськи". Три лучших рецепта опубликуют в следующих номерах газеты.

Подробные условия конкурса по телефону 0 (44) 496 86 51