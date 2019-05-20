"Зубры" ремонтируют танки в полевых условиях

10 мая Львовский бронетанковый завод показал ремонтно-эвакуационную машину "Зубр". С ее помощью можно ремонтировать танки в полевых условиях и перевозить крупные детали.

- "Зубр" может выполнять функцию тягача. Буксировать танки и другую технику, - рассказывает 33-летняя Марина Лозюк с завода. - Машину изготовили на шасси танка Т-55. Такой сейчас не используют, потому что устарел. На него установили кран-стрелу, может эвакуировать 12-тонную башню танка. Также оборудовали бульдозером и электросварочным аппаратом, работающим от генератора машины. "Зубр" может перевозить до 1,5 тонны запасных запчастей и ремонтировать танки в любых условиях.

На заводе изготовили 15 "Зубров" по заказу Минобороны одной из стран Азии.

- Во время визита на завод министр обороны Украины Степан Полторак говорил, что такие машины нужны на Донбассе. Но надо их доработать, - добавляет Лозюк. - До конца года будет готова примерная модель. Если пройдет испытания - будем делать по заказу Минобороны Украины.

"Зубр" - вторая ремонтно-эвакуационная машина, которую изготовили на Львовском бронетанковом заводе. В конце 2018-го там показали бронемашину "Лев", сделанную на базе танка Т-72.