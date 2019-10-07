Женщину оштрафовали за мак на огороде

Каменка-Бугский районный суд Львовской области оштрафовал женщину из села Печихвосты. Должна заплатить 1,7 тыс. грн штрафа за то, что посеяла на огороде несколько десятков кустов мака.

- В законодательстве существует жесткий запрет на выращивание мака, - говорит юрист 40-летняя Оксана Жолнович. - Его можно выращивать, имея только все необходимые разрешения и охрану. Этим занимаются только предприятия, получившие такие разрешения.

Женщина выращивала мак для себя, чтобы готовить выпечку.

- Лучше не выращивать его, а покупать в готовом виде, - добавляет Жолнович. - Однако люди сажают, потому что не знают о запрете. Но незнание закона не избавляет от ответственности. Если посевы мака обнаружили, человек будет отвечать в любом случае. До 100 посаженных растений - административный штраф. Если их количество от 100 до 500, то это уже уголовная ответственность.