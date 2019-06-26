В селе Мариямполь Галицкого района Ивано-Франковской области 82-летняя женщина две недели просидела в болоте у реки Днестр. 10 июня пошла на сельское пастбище и не вернулась домой. Ее искали полицейские и спасатели, но безуспешно.

23 июня в 5:30 женщину нашел местный рыбак. Была истощена, с переохлаждением. "Скорая" доставила пострадавшую в реанимацию в райцентр.

- Она в сознании. Поступила с давлением 40 на 10, а сейчас уже 120 на 80. Анализ крови - в норме. Также у нее возрастные изменения - церебральный атеросклероз, - говорит заместитель главного врача Галина Борецкая.

По этой болезни человек забывает, плохо спит, может иметь нарушение координации.