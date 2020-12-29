Зеленский задал пять вопросов за 100 миллионов

25 октября, в день местных выборов, по инициативе президента Владимира Зеленского состоялся общенациональный опрос.

- Меня интересует мнение людей. Народовластие - это то, что я обещал в предвыборной программе. Хочу почувствовать народ, - сказал президент.

Украинцам предложили ответить на пять вопросов: "Нужно ли ввести пожизненное заключение за коррупцию в особо крупных масштабах? Поддерживаете ли создание на Донбассе свободной экономической зоны? Нужно ли сократить количество депутатов в Верховной Раде до 300? Поддерживаете ли легализацию медицинского каннабиса для уменьшения боли у тяжелых больных? Нужно ли Украине на международном уровне поднять вопрос об использовании гарантий безопасности, определенных Будапештским меморандумом?"

Опрос провела социологическая компания "Зе Медиа". Оплатила якобы партия "Слуга народа". Обошлось от 75 до 100 млн грн, по оценкам экспертов. Информацию о нем не отразили в отчетах партии.

Пожизненное заключение за коррупцию поддержали 83% опрошенных. Свободную экономическую зону на Донбассе - 47%. Уменьшение количества депутатов в Раде - 90%. Узаконить медицинский каннабис хотели бы 65%. Возвращение к Будапештскому меморандуму - 74%.