Затонула российская подводная лодка

Плавучий док ПД-16 и списанная российская подводная лодка Б-380 "Святой князь Георгий" затонули в аннексированном Севастополе 15 декабря.

К этому привело состояние ремонтного дока, построенного в 1938 году. Выброса нефтепродуктов не произошло. Вокруг места аварии установили плавучие ограждения.

Подводная лодка Б-380 "Святой князь Георгий" - это последняя советская и российская дизель-электрическая лодка проекта 641Б "Сом". Ее спустили на воду в 1982-м. Россияне планировали отдать судно Украине при разделе вооруженных сил в 1991 году. Правительство отказалось принимать его из-за плохого технического состояния. С 2000-го лодка стояла в ожидании ремонта.

12 декабря в российском Мурманске загорелся единственный российский авианосец "Адмирал Кузнецов". Пожар произошел из-за ремонта в трюме. На борту было 400 человек. Погибли двое рабочих, еще 11 - пострадали.