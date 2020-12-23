Зарубежные туры должны покрывать лечение коронавируса

Украинцы сейчас могут путешествовать почти в 50 государств. Чаще всего летают на отдых в Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Занзибар.

- Когда берете тур, уточните - покрывает ли его страховка лечение коронавируса, - говорит владелица туристического агентства "Тревел салон" Валентина Гембик, 37 лет. - Страховка нужна всегда. Ее стоимость зависит от суммы покрытия, страны и количества дней, которые там будете. Самая простая на трехдневную экскурсию в Париж - стоила бы 150 гривен.

Если за границей заболели коронавирусом, нужно звонить агенту.

- Следует набрать и страховую компанию. Они вместе скоординируют дальнейшие действия, - продолжает Валентина. - Туристические страны пытаются удержать отдыхающих и заботятся о репутации. В некоторых отелях предусмотрены номера для людей, которые заболеют коронавирусом. О туристе будут заботиться медики и работники заведения. Однако важно, чтобы была страховка.

- Какая сумма может понадобиться для лечения инфекции за рубежом, - сказать трудно. Все зависит от страны, - рассказывает туристический агент Татьяна Плахова. - Если бы я летела без страховки, то точно брала бы тысячу долларов. Когда-то знакомая попала за рубежом в медучреждение с аппендицитом. Потратила 2000 евро. Лучше страховаться.