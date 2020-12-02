26-летняя Елена Метелица стала заведующей инфекционным отделением в прошлом году. Работает в Центральной Драбовской районной больнице Черкасской области. До нее отделением руководила 87-летняя врач.

- Имею на шесть палат семь больных. Ежедневно в отделение поступают пациенты с пневмонией. 11 медиков заразились. Одна медсестра из другого отделения умерла. Пытались спасти, но у нее была сопутствующая патология легких. Также фельдшер из близлежащей деревни Беспаловка - в тяжелом состоянии, - говорит Елена Метелица. - Оборудования нам хватает. В инфекционном отделении - три кислородные точки. Пациенты подключены к оксигенаторам. Они также хорошо насыщают кровь кислородом.

Кроме работы заведующей, по графику дежурит 15 дней в месяц. Если вызов с инфарктом, пневмонией, сердечной недостаточностью, должен доставить пациента в Черкасский областной кардиоцентр "скорой".

- Зарплата не выросла, как обещал президент. У меня 7 тысяч основной выплаты и 2 тысячи аванса. Раньше было пять. Зеленский говорил, врачи будут иметь 20-25 тысяч, медсестры - 15, младшие медработники - 10-12. Такого нет. В прошлом месяце девять дней была на больничном. Вычли 2 тысячи гривен с надбавки, - говорит Метелица. - Наша медицина уже не справилась. Дальше будет полный провал. Ежедневно прихожу на работу и вижу, как ухудшается ситуация.