Заработают электронные доверенности

До конца года в Украине планируют запустить электронные нотариальные доверенности.

- Для реализации проекта не нужны никакие расходы. Все необходимое оборудование у нотариусов есть. Достаточно лишь дописать несколько строк в законе, - говорит министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет, 34 года. - Цифровую доверенность можно отправлять по электронной почте. Она будет действительна и в бумажном виде.

По требованию клиента нотариус может делать две доверенности - обычную и электронную.

- Правительство хочет такое нововведение. Но пока никто не объяснял, как с этим работать, - говорит черкасский нотариус 49-летний Сергей Фищук. - Например, в Чехии и Германии такого нет. Зато услуга работает в Грузии. Там даже по "скайпу" научились заверять документы.

Оформление обычной доверенности стоит от 250 грн. Стоимость может возрасти в случае необходимости изготовлять еще и электронный документ, добавляет Фищук.