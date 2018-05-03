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пятница, 04 мая 2018 07:50

Жара спадет 6 мая

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В течение мая Украину накроют две мощных магнитных бури — 7 и 17 мая. В эти дни у людей ухудшится самочувствие. Особенно будут страдать те, кто имеет гипертонию и сердечно-сосудистые заболевания. Будут чувствовать головную боль, усталость, раздражение. В эти дни врачи советуют снизить физическую активность, больше отдыхать и пить зеленый чай.

До конца недели почти во всех регионах страны сохранится жара. Почти везде будет до +30°С. Прохладнее только на побережье Черного и Азовского морей и в Карпатах — около +19°С.

— Возле морей прохладнее, потому что вода еще не успела прогреться. Сейчас имеет температуру до 16 градусов, — говорит синоптик Укргидрометцентра Наталия Голеня, 43 года. — 5 мая немного захолодает на западе. Будет около 22 градусов выше нуля. Также в регионе пройдут небольшие дожди. Во Львовской и Волынской областях — с грозами.

С 6 мая температура начнет постепенно снижаться на западе, севере и большей части юга. На юго-востоке и востоке Украины жара не спадет.

— Жару трудно переносят гипертоники и сердечники. Должны тщательнее следить за давлением. Люди, которые работают на улице, должны пить до 4 литров воды в день, чтобы избежать обезвоживания. Также следует меньше есть острого и жирного, — говорит терапевт из Харькова Александр Рыльцов, 43 года. — Но холод вреднее жары. Подсчитал, что в феврале от хронических сердечных болезней умирает больше людей, чем в июле-августе. Холод — более сильный стресс для организма.

Автор: Татьяна САРАХАН, Екатерина РОМАНЧУК
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Дата
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мая

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