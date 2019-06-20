Запретили пить воду из колодцев

В селе Збаржевка Погребищенского района Виннитчины содержание химикатов в водопроводе и колодцах превышает норму в 20 раз. Жителям села запретили пить воду.

- Кто не боится, то и пьет. Но ежедневно утром по всем улицам развозят бутилированную воду в цистернах. Люди знают примерное время. Каждому во двор дают 7-литровую бутыль воды. У кого есть дети - то дают две бутылки, - рассказывает секретарь сельсовета Збаржевки 54-летняя Татьяна Хутько.

19 июня в 17 колодцах взяли новые пробы воды после обращений жителей села к районной власти.

- Есть готовим исключительно на привозной воде. А уже умываемся, купаемся, стираем вещи, поим скот водой из колодцев, - добавляет Татьяна Степановна.

9 июня ядохимикаты для защиты растений вылились в реку Рось, когда угнанный автомобиль с крадеными гербицидами влетел в дерево. Машина загорелась и упала в воду. Водитель и пассажиры скрылись.

Авария угрожала экологической катастрофой. В пяти районах Киевщины запретили пользоваться водой из реки Рось. В Белой Церкви выключали воду.