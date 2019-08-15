Заместителя министра задержали за взятку

14 августа сотрудники Службы безопасности Украины и Национального антикоррупционного бюро задержали заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц 53-летнего Юрия Грымчака. Схватили около 21:40 возле супермаркета на столичном Подоле.

Грымчака и его помощника обвиняют в получении $ 1,1 млн взятки - 28 млн грн. Деньги якобы требовали от предпринимателя за влияние на суды и чиновников Минкультуры. $ 480 тыс. в тот же вечер изъяли в автомобиле помощника.

"Да, это правда. ГПУ и следователи СБУ и НАБУ задержали за мошенническое завладение более миллионом долларов моего бывшего помощника и депутата Юрия Грымчака, - написал в социальной сети генпрокурор 54-летний Юрий Луценко. - Стыдно за него. Но это наглядно показывает, что в ГПУ - закон один для всех ".

Юрий Гриымчак работает заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц с марта 2017 года. Был народным депутатом в Верховной Раде 6-го созыва от Блока "Наша Украина - Народная самооборона". Требовал освободить Юрия Луценко, когда того в 2012-ом приговорили к четырем годам за превышение служебных полномочий и нецелевое использование государственных средств на посту министра внутренних дел.