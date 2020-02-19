Закрывают детские дома

В течение 2020 года в Украине закроют бесплатные приюты. Детей будут направлять в дома семейного типа, патронатные или приемные семьи.

— До 2023-го на месте нынешних детдомов заработают паллиативно-реабилитационные центры, — говорит 52-летний Олег Коваль, заместитель министра социальной политики. — Будет оказывать помощь всем несовершеннолетним, независимо от социального статуса и возраста. Устройство детей станет платным.

53-летняя Светлана Клочко, эксперт по защите прав детей, говорит, что закрытие детдомов повлечет тяжелые последствия:

— Закрывать детские дома сейчас нельзя, сперва стоит предоставлять качественные социальные услуги на уровне громад, где живут семьи в сложных обстоятельствах. Тогда потребность в детдомах исчезнет. Власть сделала громкое заявление, но не обдумала его. Сегодня некуда размещать детей до 3 лет, которых оставили родители или имеют угрозу жизни. Если детские дома исчезнут, возрастет риск смертности детей и их травмирования из-за недосмотра родителей. Патронатные семьи — хорошая практика, но их сейчас в Украине до сотни, а сирот больше.