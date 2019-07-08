Закрыли журнал "Барвинок"

Украинский детский журнал "Барвинок" прекратил работу. Редакционный коллектив сообщил об этом в последнем номере.

- В первом полугодии у нас было три с половиной тысячи подписчиков. В этот же период в прошлом году - шесть тысяч. Количество подписчиков постоянно падает, - говорит 72-летний Василий Воронович, главный редактор "Барвинка". - Детей трудно заинтересовать литературой - они массово погружаются в виртуальный мир.

Журнал основали в январе 1928-го в Харькове, назывался "Октябрь". В войну выпуск прекратили. В апреле 1945 года восстановили в Киеве под названием "Барвинок". До 1990-го был единственным украинским изданием для младших школьников.

Его приватизировали. Совладельцами стали члены редакционного коллектива. Инвестора не имели. Средств от подписки и рекламы не хватало на печать и зарплату работникам.