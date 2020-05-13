Задушились почти 600 тысяч кур

Почти два месяца вывозить на утилизацию туши кур с птицефабрики в селе Потоки Кременчугского района на Полтавщине. Почти 600 тыс. голов птицы задушились 2 мая из-за сбоя в работе вентиляционной системы.

— В шесть утра произошла авария блока питания и из строя вышла трансформаторная подстанция. Вентиляция на ферме выключилась, — говорит юрист предприятия Эдуард Гостик, 46 лет. — Подобное случилось впервые. Уже заказали ремонт подстанции. Тушек много, поэтому вывоз может растянуться.

Погибшую птицу проверили на инфекции. Болезней не нашли, говорят в Кременчугском горрайонном управлении Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей.

Кур отправляют на утилизацию в Запорожье.

— Продолжаются переговоры и с другими компаниями, которые этим занимаются, — говорит заместитель председателя Полтавской облгосадминистрации Евгений Греков, 38 лет. — На предприятии подготовили участки для временного захоронения туш. Они изолированы полиэтиленовой пленкой. Биомасса не попадет в грунтовые воды.

На птицефабрике выращивали почти 750 тыс. кур.