Задержали участников митинга против Зеленского

В Ровно на площади Независимости 25 мая правоохранители задержали 16-летнюю Дарию Коцюрубу и 20-летнего Романа Филяка. Они устроили митинг против президента Украины Владимира Зеленского.

Митингующие выражали свое недовольство его кадровыми назначениями и уровнем владения государственным языком. Стояли с плакатами: "Импичмент президенту", "Украина вне закона", "Не кумовство, а по-братски".

- Выбрали с другом такие надписи, так как они лучше всего отражают проблемные действия нового президента, - рассказывает Дария. - В основном плохо все на нас реагировали. Говорили, что пикет проплаченный, мол, зачем мы вышли и еще кучу критики. Мы игнорировали эти комментарии. Успели постоять 40 минут. Затем какая-то женщина с перегаром вызвала полицию, и нас забрали. В отделении были угрозы и психологическое давление. Просила адвоката, но не позволили вызвать. Угрожали, что подбросят наркотики, и я буду долго сидеть. Мама приехала меня забрать.

В полиции составили административные протоколы за непредставление заблаговременной информации об акции протеста. На мать Дарии - за ненадлежащее воспитание ребенка.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на ситуацию в "Фейсбуке".

- Никакого задержания не было, но правоохранители могли действовать мягче, - пишет Зеленский. - В полиции проведут служебную проверку. Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок. Критики не боюсь.