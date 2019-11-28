Задержали производителя бронежилетов

Следователи Государственного бюро расследований задержали Юрия Евтушенко 26 ноября. Его компания "Темп-3000" разрабатывала бронежилеты "Корсар-М3", которые закупали для Вооруженных сил Украины.

26 июня следователи ГБР провели 40 обысков в Министерстве обороны. Изъяли 11 тыс. бронежилетов, которые считают некачественными. Экспертиза показала, что 70% средств защиты простреливаются, если намокнут. Государство понесло 100 млн грн ущерба.

В закупке некачественных бронежилетов "Корсар-М3" следователи ГБР обвинили генерал-майора 41-летнего Дмитрия Марченко. Он - начальник Главного управления развития и обеспечения ВСУ. 11 ноября Печерский районный суд Киева взял его под стражу с правом залога в 76 млн грн.

- Если докажут, что бронежилеты некачественные и в этом виноват я - буду просить максимального наказания. Но если это не так, то зачем оговаривать, - говорит генерал-майор.