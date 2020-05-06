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четверг, 07 мая 2020 05:06

"Заблокировал двери соседа и вырезал два метра электропроводки"

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- Как не музыка ревет сверху, то перфоратор барабанит снизу. Никогда не знаем, какой вечер будет, — говорит киевлянин 39-летний Сергей Харченко. Живет с семьей в трехкомнатной квартире возле столичного метро Академгородок. Переехал с женой и дочерьми 10 лет тому назад.

— Муж соседки сверху ездил на заработки в Польшу. Каждые два месяца ему давали недельный отпуск. Он его каждый раз отмечал с десятком друзей — включал "Дым сигарет с ментолом" или "Я тебя нарисовал". Пил водку, курил на лестнице. А в январе его уволили. Вечеринки начались чуть ли не через день.

Во время карантина активизировался сосед снизу стал перепланировать квартиру с выносом двух стен. Бывает, что не могу ни работать, ни детей уложить спать днем.

Когда сосед сверху шумел, Харченко ждали 22-х и просили сделать тише звук музыки. Он прикручивал звук, а за 1,5–2 часа опять делал громче. На повторные замечания хамил.

- Дважды вызвали полицию. Четверо из шести соседей отказались быть свидетелями, двое колебались, — рассказывает Сергей. — Сосед обозлился — поджег мне кнопку дверного звонка, затем пластиковую табличку номера квартиры. Видеорегистратор у моей двери его зафиксировал, я вызвал полицию. Они выписали административный штраф.

Сергей Харченко собрал документы, чтобы подать в суд на соседа. Предупредил. В тот же вечер в конце февраля снова начала звучать музыка.

— У меня лопнуло терпение. Пошел к нему и выключил на рубильнике электричество. Когда он включил его, я заблокировал двери и вырезал 2 метра электропроводки от рубильника до его квартиры. Три дня мастера восстанавливали ее. Теперь музыку не включает. Сосед снизу после замечания перестал долбить стены, когда дети спят. Помогла моя слава скандалиста.

По закону, нельзя нарушать тишину с 22:00 до 8:00. Шум не должен превышать 45 децибел. Громче этого уровня работает современный телевизор на максимальной громкости, кричит взрослый человек, работает пылесос или перфоратор. За это предусмотрено предупреждение или штраф от 85 до 255 грн. За повторное нарушение — 255-510 грн.

— В таких ситуациях надо искать свидетелей среди соседей. Лучше всего, чтобы и они тоже позвонили в правоохранительные органы и пожаловались на нарушение тишины. Ведь полиция нередко приезжает, когда шума уже нет, — рассказывает юрист компании "Турий и Партнеры" Андрей Турий, 44 года. — Первый раз нарушителей оштрафуют. Во второй — конфискуют устройства, создающие шум.

Если шумные соседи не открывают полицейским, работники правоохранительных органов не имеют права врываться в жилища. Максимум могут провести профилактическую беседу через дверь или взять показания у жильцов этажа.

В течение дня максимально допустимый уровень громкости — до 55 децибел.

— Превышение нормы должен зафиксировать специальный орган — Госметрология, — говорит нотариус львовского городского нотариального округа Игорь Гирняк, 60 лет. — Специалисты должны приехать и измерить уровень шума. Предоставляют заключение.

Санкции на нарушителей спокойствия в многоэтажке могут применять только правоохранительные органы.

Автор: Владимир МУКАН, Соломия ЦУРА
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