Забил цыпленка и положил под дом

— У нас были на первый взгляд хорошие соседи. Пока мы не решили сажать огород, — говорит 33-летний Виталий Зинченко из Червоной Слободы Черкасской области. Переехал туда с семьей из Черкасс. — Высадили клубнику, потому что любим ее. Да и продать хотели. На второй день пришли соседи с обеих сторон и стали угрожать. Мол, они против. Трактору будет неудобно пахать. И вообще на улице правило, что клубника — во дворе. Я за три дня сеткой оградил участок. Поставил таблички "Частная собственность. Не ходить". Они жаловались в сельсовет и участковому, но ничего не добились. Уже четыре года на огороде растет клубника.

— Мой муж Василий посеял мешанку, чтобы кормить коров зимой. Соседские куры больше половины съели. Поговорили с соседями, не подействовало. Пожаловались в сельсовет, — рассказывает 43-летняя Валентина Бурбела из Хмельницкой области. — Сельский голова пообщался с соседом Иваном. Тот обиделся на нас. Теперь как только наш кот возле их границы пройдет, сосед звонит мужу, кричит. Однажды зашел цыпленок к нему во двор. Он бросил камнем и забил. Положил под дверь нашего дома. Мы оградили участок и двор.

В селах, где люди имеют хозяйство, нередко соседи спорят из-за птицы, скота, говорит адвокат Алексей Федоров:

— За животных отвечает хозяин. Когда они кому-то вредят, это нарушение нужно правильно зафиксировать. Если собака перелезла через забор и съела курицу, следует написать произвольный акт с подписями свидетелей. После этого можно выставлять претензию к соседу и требовать возврата средств за утраченное имущество через суд.

То же самое надо делать, если соседи своим хозяйством могут навредить здоровью. Например, возле границы держат ульи.