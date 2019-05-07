За остановку без чека будут штрафовать на тысячу гривен

На центральных улицах Одессы устанавливают паркоматы — устройства для самостоятельной оплаты стоянки автомобиля. Всего их должно быть 40 — на ул. Ланжероновской, Ришельевской, Греческой, Екатерининской и проул. Чайковского. Там можно рассчитаться на 800 паркоместах.

— Парковочное пространство центральной части Одессы разрабатывали европейские специалисты, — говорит директор "Одессатранспарксервис" 38-летний Владислав Томкевич. - Они считают, что в центре нужно по меньшей мере 5500 паркомест. Пока имеем только 800.

Час стоянки в центре стоит 5 грн на обычном паркинге, на специально оборудованном — 8 грн. Увеличится до 20 грн. Также установят оборудование, которое фиксирует нарушения правил парковки. Штраф будут налагать муниципальные инспекторы. Сейчас это 100 грн, после повышения будет от 400 до 1000 грн.