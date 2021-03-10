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четверг, 11 марта 2021 00:01

За лекарствами ездят в свободную Украину

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Не во всех аптеках есть защитные маски

На оккупированной территории Донецкой области работают около 900 аптек, в том числе 48 - круглосуточно. Такие заведения есть в Донецке, Макеевке, Горловке, Енакиево, Снежном и Амвросиевском районе. В девяти аптеках есть фармацевты, которые делают препараты по рецептам.

- В аптеках выбор небольшой, - рассказывает дончанин Алексей Тимуджин, 34 года. - Большинство лекарств везут из России или делают на заводе "Стирол" в Горловке. Если нужны серьезные медикаменты, надо ехать в Украину и привозить нелегально. У сестры редкое заболевание. Препараты доставляют из Украины посредники.

Проще получить лекарства из России. Но там в основном подделки. В лучшем случае продают плацебо - вещества, которые не имеют лечебных свойств.

В прошлом году в аптеках оккупированного Донбасса был ажиотаж из-за коронавируса.

- За полгода настроение у людей изменилось кардинально, - говорит Инна Старовойт из оккупированного Луганска. - От "никакого коронавируса не существует, все врут" - до "мы все умрем". Кто успел, тот закупился в Украине. Другие же бегали от аптеки к аптеке, от перекупщика к перекупщику. Втридорога брали даже витамины и антисептик.

Не во всех аптеках есть защитные маски.

- Раньше все ходили без масок, - продолжает Старовойт. - Сейчас за это штрафуют, запрещают выезжать. Люди надевают, потому что боятся, что их не выпустят в Украину. А где же снимать деньги с карточек украинских банков?

С начала пандемии в оккупированной Донецкой области появился новый бизнес. Предприниматели скупают лекарства в аптеках и перепродают по объявлениям в соцсетях в несколько раз дороже.

Антибиотик цефтриаксон в аптеках стоит почти 60 грн, но его там нет. В объявлениях продают от 140 грн.

С начала года в Донецке появились российские таблетки коронавир. Упаковка стоит 5,8 тыс. грн. Оккупанты утверждают, что препарат лечит коронавирус.

- На эти таблетки третий месяц ажиотаж. Их принимать можно только тем, у кого супертяжелаяй форма болезни, - говорит Алексей Тимуджин. - Стоят, как зарплата шахтера, но не имеют никакого международного сертификата. Но мы живем на территории, где можно продавать все.

Врачам и преподавателям колют "Спутник"

На оккупированной Донетчине открыли 10 пунктов вакцинации от коронавируса. Все - в Донецке. Колют людям вещество "Спутник V". В Украине оно запрещена, поскольку отсутствуют доказательства его эффективности.

- Препарат "Спутник V" везут из России, - говорит правозащитник Павел Лисянский. - Но как гуманитарную помощь, через так называемые общественные организации или физических лиц. Официально Россия не поставляет.

Первыми оккупанты вкололи "Спутник V" медикам больницы №6 Донецка и преподавателям Донецкого физико-математического лицея. Сами боевики и российские кураторы принимать его не рискуют даже в пропагандистских целях.

Автор: Руслан ГРИШКО
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