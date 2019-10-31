Взрывная волна снесла окна и двери на заводе

28 октября около 22:00 произошел взрыв на территории маслоэкстракционного завода "Потоки" в Днепре на ул. Байкальской. В административно-бытовом помещении выбило двери и окна. Загорелся склад, где хранили остатки семян подсолнечника.

Соседние жилые дома встряхнуло от взрывной волны. Днепровцы подумали, что началось землетрясение.

Охрана завода впустила не всех спасателей, которые прибыли на тушение пожара.

- Пропускали только при необходимости. Объяснили, что такой у них порядок. Предприятие же приватное, - говорит 42-летний Иван Савчук из Службы чрезвычайных ситуаций Днепропетровщины.

Жертв нет.

- Предварительная причина взрыва - нарушение правил во время работ с повышенной опасностью. Проведем следственные действия и установим точнее, что именно случилось, - говорит пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская.

Завод "Потоки" открыли в прошлом году. Летом руководство обещало запустить электростанцию на биотопливе. Должна была перерабатывать почти 350 тыс. т шелухи в сутки.