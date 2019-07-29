Взорвали два украинских самолета

На ливийской военной базе "Аль Джафра" 28 июля авиаударом уничтожили два грузовых самолета Ил-76ТД, которые имеют украинские бортовые номера. Погиб командир одного.

Самолетами владеет компания "Европа Эйр". Имеют украинские регистрационные номера "Юэр-ЦМС" и "Юэр-ЦПМ". Стоимость одного судна - около 20 млн грн.

Транспортники с июня арендовали Объединенные Арабские Эмираты. По документам осуществляли рейс из Абу-Даби в ливийский город Лабрак. Но изменили маршрут и сели на военной базе.

- Почти нет сомнений, что самолет перевозил военные грузы одной стороне конфликта, - говорит 45-летний Юрий Карин из общественного объединения "Информационное сопротивление". - У обоих транспортников срок эксплуатации заканчивался в августе 2019 года. По сути, они были уже металлоломом.

26 июля Государственная авиационная служба Украины отозвала разрешение на полеты у авиакомпании "Европа Эйр", которая владела самолетами.

Командир самолета 56-летний Владимир Бухальский погиб, спасая документы из судна. Был родом из Запорожья. Служил заместителем командира 25-й бригады транспортной авиации в Мелитополе. Участвовал в операциях "Северный сокол", эвакуировал в 2011 году украинцев из Ливии, когда там началась гражданская война, в августе 2012-го - из Сирии.

В 2014 году Бухальский ушел на пенсию. Работал в грузовых авиакомпаниях.

- Многие украинские летчики за годы независимости пошли в запас и начали сотрудничать с "серыми" авиакомпаниями, - говорит военный эксперт Михаил Жерохов, 44 года. - Те покупают по дешевке самолеты по всему бывшему СССР и беспощадно их эксплуатируют.

22 июня в аэропорту ливийской столицы Триполи уничтожили крупнейший серийный грузовой самолет Ан-124 "Руслан".

Воздушное судно изготовили на киевском заводе "Антонов". Это один из трех таких самолетов, которые продали за границу. Остальные 46 - находятся в Украине или России.