Выпускники отказываются запускать воздушные шарики

В Киеве, Харькове, Виннице, Ивано-Франковске и Ужгороде выпускники некоторых школ отказались запускать воздушные шарики на торжествах. Зато посадят деревья. Так присоединились к флешмобу эковыпускной, который начали зоозащитники.

- Мы выпускаем в небо воздушные шарики, которые загрязняют наши водоемы, вредят животным и планете в целом, - говорит министр образования и науки Лилия Гриневич, 54 года. - Я призываю присоединиться к флешмобу - отказаться от воздушных шариков во время праздников в школах. Также сделать запись в соцсети и рассказать о пяти причинах, почему другим выпускникам, директорам, учителям и учреждениям стоит это сделать.

В некоторых регионах Великобритании, Австралии и США запуск шариков запрещен законом. Срок их разложения - от четырех лет, а капроновых лент - более 100 лет. Этого достаточно, чтобы навредить животным, которых привлекает яркая окраска шариков. В результате птицы запутываются в лентах и ​​не могут летать, а наземные животные глотают остатки шаров. Это может привести к смерти.

Инициативу также поддержала исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун.