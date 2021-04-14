Выпускникам отменили государственную итоговую аттестацию

Выпускники школ в этом году не будут сдавать государственную итоговую аттестацию из-за распространения коронавируса. Соответствующее решение приняла Верховная Рада 13 апреля.

- Украина потеряла ценность государственной итоговой аттестации. Она уже не так важна в глазах общества, — говорит бывший замминистра образования Егор Стадный, 32 года. - Непонятно, почему мы выдаем свидетельство о полном общем среднем образовании. Эта бумажка ничего не значит.

В марте этого года от ГИА освободили учеников четвертых и девятых классов.

- Дети должны видеть перед собой препятствие. Теперь им показывают, что иногда это препятствие можно обойти. Образование - это прежде всего не развлечения. Это достижения, - продолжает Стадный. - Получать знания развлечениями не получится, ведь это тяжкий труд. Образованность влияет на качество нашего общества. На то, как живут другие. Если перед школьниками не ставить требование быть образованными, то наше общество рискует иметь проблемы в будущем.