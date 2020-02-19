Выиграли суд у российской компании

Киевский военный завод "Артем" выиграл суд у российской компании "Авиа-ФЭД-Сервис". Та требовала вернуть 55 млн грн за якобы сорванные контракты.

Предприятие "Артем" входит в государственный концерн "Укроборонпром". Изготавливает авиационные управляемые ракеты класса "воздух–воздух", противотанковые управляемые снаряды, оборудование для самолетов. Заключили контракт с россиянами.

— Они требовали деньги вопреки санкциям и здравому смыслу, — говорит Мустафа Найем, 38 лет, заместитель главы Укроборонпрома.

В 2014 году Украина ввела санкции против военных заводов Российской Федерации. В ответ "Авиа-ФЭД-Сервис" хотел получить компенсацию за сорванные контракты. Обратился в арбитражный суд при торгово-промышленной палате России, который принял решение в пользу компании. Потом добивался от украинского предприятия его исполнения. С этим требованием согласились Шевченковский райсуд Киева и Кассационный гражданский суд.

— Украинские органы поддерживали россиян, — говорит Мустафа Найем. — Но Верховный суд отменил их постановления и принял решение в нашу пользу.