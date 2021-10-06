Выбрали лучшего учителя Украины

Преподаватель украинского языка и литературы 31-летний Артур Пройдаков стал лучшим учителем страны по версии премии "Глобал Тичер прайз Украина 2021".

Пройдакова выбрали из 3 тыс. преподавателей. Выиграл 300 тыс. грн и поездку на международный образовательный форум. Ежегодно он проходит в Объединенных Арабских Эмиратах или Великобритании. Там выбирают лучшего учителя мира, которому вручают премию в $ 1 млн - почти 26,6 млн грн.

Артур Пройдаков родился в Луганской области. Преподает 11 лет. Работает в киевской частной школе "Мидгард". Имеет каналы в приложениях "Тик-ток" и "Телеграм", записывает аудиопрограммы по украинской литературе.

- Крутой опыт, которым я горжусь - это участие в проектах Всеукраинской школы онлайн. За 2020-2021 годы я создал курс по украинской литературе, который всегда можно посмотреть в интернете, - говорит Пройдаков.

Международную премию "Глобал Тичер прайз" основал в 2015-м арабский миллиардер Санни Варки. Украинскую версию запустил общественный союз "Освитория" в 2017 году.