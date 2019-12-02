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вторник, 03 декабря 2019 07:50

Вячеславу Гребенюку пришили второе сердце

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26 ноября хирурги столичного Института сердца вживили механическое сердце 22-летнему Вячеславу Гребенюку из Николаева. Он - седьмой человек с этим искусственным органом в Украине.

- На операцию согласился, чтобы иметь время ждать донорского сердца, - рассказывает Вячеслав Гребенюк. - С такой моделью можно прожить до восьми лет.

У Вячеслава - мышечная дистрофия. Его сердце не перекачивает достаточно крови. Родственники обратились в Министерство здравоохранения. Там посоветовали ждать, пока вступает в силу закон о трансплантации. В Институте сердца предложили вживить механическое сердце. Это - центрифужный насос. Выглядит, как нашпигованная электроникой коробка, помещается в детской ладони. Его купили за государственные средства в США за 120 тыс. евро - 3,2 млн грн.

- Мы подшили механическое сердце к левому желудочку. Перекачивает кровь вместо сердечной мышцы, - рассказывает 54-летний Борис Тодуров, директор Института. - Это обеспечит пациенту кровоток на несколько лет.

Операция длилась 3 часа. Половину времени пациент был подключен к аппарату искусственного кровообращения. Грудь не разрезали, сделали несколько отверстий. Мини-сердце имеет блок управления и батарею.

- Сердце пациента не вырезали, - продолжает врач. - Оно осталось в груди, но не бьется.

В октябре такое же механическое сердце вживили 46-летнему Вячеславу Вожженко. Аппарат также купили за государственные средства.

В Украине есть 300 человек, которым нужна пересадка сердца. Они стоят в очереди на механическое. С 2020 году должен начать работать закон о трансплантации. Он позволит посмертную пересадку органов, если человек дал согласие при жизни.

Автор: Екатерина РОМАНЧУК
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