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вторник, 03 декабря 2019 05:00

Ввели новые воинские звания

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Президент Владимир Зеленский подписал закон, который отменяет часть воинских званий и вводит новые. Изменения связаны с переходом Вооруженных сил Украины на стандарты НАТО.

Отменяются звания "прапорщик", "старший прапорщик" и корабельные - "мичман" и "старший мичман". Зато появляются: "рекрут", "штаб-сержант", "мастер-сержант", "главный мастер-сержант", "старший мастер-старшина", "главный мастер-старшина".

- Закон разрывает нашу историко-ментальную связь с советской армией и ее правопреемником - российскими вооруженными силами, - говорит военный эксперт Дмитрий Снегирев, 48 лет. - Нашу армию важно наполнять украинским содержанием. Потому что в начале войны на Донбассе военные были деморализованы тем, что должны стрелять в "братьев-россиян".

Изменение воинских званий - это первые реальные шаги в направлении НАТО, добавляет Снегирев:

- Украина стала на путь формирования собственных Вооруженных сил, которые будут отвечать оборонным потребностям государства. Наше войско больше не будут рассматривать как сателлит или союзник России в развитии военной доктрины.

В нашей военной и правоохранительной среде до сих пор есть нелепая традиция праздновать советские праздники - день создания армии СССР, или НКВД. Когда приведем в порядок названия военных структур и звания, а советскую военную идеологию официально признаем чужой, отпадет желание быть причастным к подобным структурам.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
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