Все ценное раздают боевикам

Оккупанты отбирают гуманитарную помощь

Оккупационные администрации захваченного Донбасса не пускают гуманитарную помощь от украинских и международных благотворительных фондов. С 2017 года принимают только микроавтобусы от Красного Креста и так называемые гуманитарные конвои из России.

В течение 2020-го на оккупированнный Донбасс пропустили 76 автоколонн от Красного Креста и пять - от российских благотворительных фондов. Грузовики с неоккупированной Украины проверяют, машины из России не открывают - оттуда под видом гуманитарной помощи возят оружие и боеприпасы.

Оккупационные администрации отбирают помощь. Раздают ее в так называемых горисполкомах. Официально на нее имеют право люди старше 75 лет, многодетные семьи и семьи с детьми до 3 лет, инвалиды войны, участники боевых действий, инвалиды 1 и 2 групп. На самом деле помощь делят между боевиками и чиновниками.

- Время от времени гуманитарку от Красного Креста могут раздавать простым людям, - говорит дончанин Игорь. - Это делают для пропаганды - прямо с машин, перед камерами, по талонам. Вручают по ящику еды и средств гигиены. Большинство продукции - украинская.

Периодически оккупационные администрации вывешивают объявления о выдаче помощи. 7 июля в Ясиноватой Донецкой области распределяли продукты.

- В основном гуманитарка идет на рынки и в аптеки, - продолжает Игорь. - Зимой так продавали лекарства и витамины. Даже наклейки "гуманитарная помощь" не срывали.

Под видом помощи возят оружие и боеприпасы

Машины Красного Креста последний раз заехали в оккупированную часть Донецкой области 30 июня. Шесть грузовиков привезли 6 т лекарств. Это был третий конвой за месяц.

Гуманитарную помощь из России направляет общественная организация "Фонд помощи Донбасса". Ее финансируют из бюджета РФ.

У Фонда есть горячая линия и приемная. Помогает тем, кто обратится и сможет доказать свою насущную необходимость. Уверяют, что единовременно выплачивают по 1,5 тыс. руб. - 550 грн. Периодически выдают одежду, уголь и крупы. С начала 2021-го 2 тыс. нуждающихся выдали лекарства, зимой почти 3 тыс. человек получили уголь.

"Фонд помощи Донбасса" выдает уголь

- Перед камерами у них все ярко и красиво, - говорит 33-летняя Лилия Трудовая из Луганска. - Но как ни обратишься - говорят, есть только одежда. Все ценное сразу раздают боевикам и продают по рынкам. Это в России называется "гуманитарная помощь". У нас на ней делают бизнес.

Ответственность за гуманитарную ситуацию на оккупированных территориях несет Россия, которая поддерживает боевиков.