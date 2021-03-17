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четверг, 18 марта 2021 00:36

Возросли штрафы за нарушения на дорогах

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Президент подписал закон, ужесточающий ответственность за нарушение правил дорожного движения. Он действует с 17 марта.

- Прежде всего ужесточили ответственность за вождение в нетрезвом состоянии, — говорит Алексей Белошицкий из патрульной полиции. — Раньше наказывали штрафом в 10,2 тысячи гривен, теперь придется заплатить 17 тысяч. За повторное нарушение в течение года, кроме штрафа в 34 тысячи, возможен административный арест и возмездное изъятие транспорта. Это когда авто продают на аукционе, а вырученные средства возвращают владельцу. За третье - штраф в 51 тысячу, административный арест на 15 суток и конфискация автомобиля. Если из-за пьяного водителя в ДТП пострадает или погибнет человек, его посадят.

За отказ проходить тест на алкоголь или наркотики — 17 тыс. штрафа. За отсутствие водительского удостоверения за рулем — 425 грн. Вождение в период лишения права управления — 20,4 тыс. Побег с места ДТП — до 3,4 тыс. грн.

В прошлом году на дорогах Украины погибли 3554 человека.

Закон ужесточает наказание за превышение скорости, неиспользование ремней безопасности или мотошлемов, грязные номерные знаки.

За переход в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора пешехода оштрафуют на 255 грн, раньше было 51 грн. За нарушение правил велосипедистом — 340 грн.

Усиливается ответственность за ДТП, в котором пострадали люди. Если пострадавший находится в состоянии средней тяжести, водителю-виновнику будет грозить до трех лет тюрьмы, если в тяжелом — лишение свободы на три-восемь лет. Если авария привела к смерти, виновника могут посадить на 5-10 лет. Если погибли несколько человек - на 7-12 лет. Закон исключает смягчение наказания: нельзя избежать ответственности, если водитель покаялся, примирился с потерпевшими или его взяли на поруки.

- Закон неплохой, но желаемого эффекта иметь не будет, — говорит эксперт общественной компании "Евро-Патруль" Вячеслав Коновалов, 45 лет. - Безумных водителей не напугает ни один штраф. Но можем иметь обратный эффект. Из-за более жесткого наказания люди будут агрессивно реагировать на полицию, привлекать адвокатов. Патрульным придется побегать по судам.

Порядок помогли бы навести дорожные камеры. Министр Арсен Аваков анонсировал 10 тысяч, а поставили несколько сотен.

Автор: Анна ОРЕЛ
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