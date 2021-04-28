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четверг, 29 апреля 2021 06:06

Возле села массово вырубают лес

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Больше недели протестуют против массовой вырубки леса жители села Седлище Любешовской территориальной громады на Волыни. Деревья спиливают работники лесхоза "Любешовагролес".

- Все вырезают быстро. Половины леса уже нет, - рассказывает местный 20-летний Богдан Пасевич. - Лесоводы нас выгоняют, когда подходим. Хотя разрешений на срезание дерева нет. Писали коллективные обращения в лесхоз, местной администрации. Зато нам доказывают, что все законно и есть билеты на вырубку. Там непонятно чьи подписи стоят. Проблема и в том, что возраст деревьев специально завысили. Мол, их можно срезать. Хотя лес молодой, ему 50-70 лет. Ситуация вышла за пределы разумного. Нас обманывают и запугивают.

- Вырубают ценные для людей леса. Уничтожают ягодники, места для грибников и отдыха, - говорит сельский священник Ростислав Хрупчик. - С 1 апреля по 15 июня массово размножаются звери. Должно быть спокойствие. А там валят 3 гектара здоровых деревьев.

Крестьяне обратились в полицию. Началось расследование.

- Это искусственный скандал. Ведем законную деятельность, платим все налоги. В том числе и в бюджет громады, - говорят в лесхозе. - Лесоводы самостоятельно не определяют места и объемы вырубки. Для этого есть отдельные организации. Все контролируются Министерством экологии и природных ресурсов. Что касается размножения животных, то сейчас запрещены взрывы, пальба, фейерверки, санитарные рубки, проведение соревнований с транспортом. Все остальное разрешено.

Автор: Анна ОРЕЛ
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