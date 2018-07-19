Возле райцентра горит мусорник

С 16 июля горит свалка возле райцентра Лубны Полтавской области. Загорелись 2 га.

— Очаги возгорания очень глубокие — до полутора метра. Сначала их было восемь. Часть уже ликвидировали, — говорит Светлана Рыбалко, 46 лет, спикер областной службы по чрезвычайным ситуациям. — Если пойдут дожди, пожар не зальют, а лишь пригасят. Чтобы все ликвидировать, места возгорания нужно разгребать изнутри бульдозерами.

С начала года свалка горит в четвертый раз. Основная причина — самовоспламенение, говорят спасатели.

Сейчас огонь продолжают гасить больше 10 пожарников. Общая площадь полигона — 7 га.