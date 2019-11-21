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пятница, 22 ноября 2019 06:05

Восстановили взорванный боевиками мост

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240-метровый отремонтированный мост через реку Северский Донец открыли в городе Станица Луганская на Луганщине 20 ноября. На нем действует единственный в области контрольно-пропускной пункт, через который можно попасть на оккупированные территории.

Мост взорвали в июне 2015-го боевики после ухода из Станицы Луганской. Отстроить мешали обстрелы террористов. После разрушения путепровод потерял значение для военных. Местные начали использовать его как дорогу к подконтрольной части Украины.

Украинская сторона ремонтировала мост с 11 сентября. Через несколько дней со своей стороны восстановление начали пророссийские боевики. На взорванной части установили новые металлические опоры и сделали деревянный настил.

Специально построили узкий. Чтобы смогла проехать максимум "скорая помощь", а не военная техника. Украина потратила на ремонт и обустройство контрольно-пропускного пункта 38 млн грн.

Ежедневно пункт проходят почти 10 тыс. человек. После ремонта количество увеличится, прогнозируют в Государственной пограничной службе.

Из оккупированной части Луганской области невозможно выехать на автомобиле. Контрольно-пропускной пункт работает только для пешеходов. Ехать приходится через пункты пропуска на Донетчине или территорию России.

Автор: София СТАРОКОНЬ
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Дата
22
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