Восстановили источник с целебной водой

Источник с полезной водой восстановили работники Млиевского лесничества близ села Драбивка Корсунь-Шевченковского района Черкасской области. Он долгое время был заброшен.

- Я вырос в этом селе. Помню с детства, что в лесу был колодец, - рассказывает 53-летний Иван Савченко, мастер в лесничестве. - Люди протоптали тропу к нему. Заходил малым той тропой напиться воды из небольшой копанки. Тогда ее окультуривали и поддерживали порядок, потому что на поле работало много людей, и надо было пить. Когда недавно делал обход, стало обидно, что ничего не осталось от источника. Решил с коллегами восстановить. Мы сместили расположение колодца, потому что на предыдущем месте выросла ива. Заменили сруб, обкопали, пробили скважину глубиной 11 метров. Едва пробились к воде, потому что глина твердая была. Обустроили зону отдыха с беседкой, столом и лавками. Люди благодарят. Как вандалы что-то поломают, то селяне ко мне бегут и просят отремонтировать.

Источник - единственный в радиусе 20 км. Экспертиза показала, что вода насыщена ионами серебра, которые уничтожают вредные микроорганизмы. Не имеет противопоказаний или ограничений для ежедневного употребления. Специалисты советуют применять такую воду для лечения гриппа, заболеваний желудочно-кишечного тракта, инфекций мочеполовой системы, ревматоидного артрита и бронхиальной астмы.