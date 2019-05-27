Восстановили источник с целебной водой

 
Ексклюзивы
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1098
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Назвали слабые и сильные стороны Зеленского
Просмотров: 1467
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Партия Порошенко рискует пролететь на выборах
Просмотров: 3105
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
"Седьмым президентом станет Владимир Кличко" - как Киев праздновал День города
Просмотров: 3942
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
Взять кредит будет сложнее: плюсы и минусы нововведения
1 Просмотров: 2259
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
"Это вояки, крошка" - как работает ветеранская палатка на "Книжном Арсенале"
Просмотров: 3717
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
"Все в панике. И это хорошо": эксперт об идее власти помириться с РФ
Просмотров: 3825
Зеленского сравнили с Порошенко
Зеленского сравнили с Порошенко
1 Просмотров: 3348
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Богдан будет искать лазейки в украинских законах для Зеленского
Просмотров: 5616
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
"Зеленский не выучил уроки Иловайска" - доброволец о новом руководителе Генштаба
1 Просмотров: 16680
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
Мы имеем дело со страной, которая нормы международного права ни во что не ставит
1 Просмотров: 1098
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
Наш народ - боевой конь, знает дорогу независимо от всадника - Журавель
1 Просмотров: 576
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Чтобы мой карандаш поднялся, надо быть или героем, или круто обосраться - карикатурист Юрий Журавель
Просмотров: 6165
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Донецк весной 2014-го глазами украинского патриота: как захватывали город
Просмотров: 2961
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
На приспособление к нормам языкового закона имеем 5 лет - юрист
Просмотров: 630
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 мая 2019
Просмотров: 342
Наговорився
— Юро, в мене до тебе прохання, — дружина дивиться улесливо й підкочується під милий бік. — Ти не міг би позичити Олі 400 ...
вторник, 28 мая 2019 00:30

Восстановили источник с целебной водой

  Комментировать

Источник с полезной водой восстановили работники Млиевского лесничества близ села Драбивка Корсунь-Шевченковского района Черкасской области. Он долгое время был заброшен.

- Я вырос в этом селе. Помню с детства, что в лесу был колодец, - рассказывает 53-летний Иван Савченко, мастер в лесничестве. - Люди протоптали тропу к нему. Заходил малым той тропой напиться воды из небольшой копанки. Тогда ее окультуривали и поддерживали порядок, потому что на поле работало много людей, и надо было пить. Когда недавно делал обход, стало обидно, что ничего не осталось от источника. Решил с коллегами восстановить. Мы сместили расположение колодца, потому что на предыдущем месте выросла ива. Заменили сруб, обкопали, пробили скважину глубиной 11 метров. Едва пробились к воде, потому что глина твердая была. Обустроили зону отдыха с беседкой, столом и лавками. Люди благодарят. Как вандалы что-то поломают, то селяне ко мне бегут и просят отремонтировать.

Источник - единственный в радиусе 20 км. Экспертиза показала, что вода насыщена ионами серебра, которые уничтожают вредные микроорганизмы. Не имеет противопоказаний или ограничений для ежедневного употребления. Специалисты советуют применять такую воду для лечения гриппа, заболеваний желудочно-кишечного тракта, инфекций мочеполовой системы, ревматоидного артрита и бронхиальной астмы.

Автор: Наталия СОКОЛАН
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Восстановили источник с целебной водой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
Стриптиз и неприличные жесты: самые громкие скандалы и курьезы в истории Каннского фестиваля
21
 Просмотров: 250654
&quot;Мы обнажаемся красивее всех&quot; - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
"Мы обнажаемся красивее всех" - пикантные фото танцовщиц парижского кабаре
25
 Просмотров: 142484
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
Зеленский впервые посетил блиндажи ВСУ на передовой
11
 1 Просмотров: 94507
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
Показали фото военных, попавших в плен к боевикам
8
 1 Просмотров: 38713
В одесской колонии вспыхнул бунт
В одесской колонии вспыхнул бунт
18
 Просмотров: 23508
Украина
Задержали участников митинга против Зеленского
Задержали участников митинга против Зеленского
Грузовой лифт придавил двух мужчин
Грузовой лифт придавил двух мужчин Просмотров: 9
Игромания официально стала болезнью
Игромания официально стала болезнью Просмотров: 18
39 часов тушили городскую свалку
39 часов тушили городскую свалку Просмотров: 9
Восемь военных попали в плен
Восемь военных попали в плен Просмотров: 198
Больше всего комментируют
7
Зеленский с женой открыли центр для наркозависимых
4
Из-за Филарета церковь может потерять томос
3
Назвали имена украинских военных, попавших в плен
3
ФСБ России прикрывает незаконную добычу песка в украинских территориальных водах
3
На новом пешеходном мосту треснул стеклянный пол
Голосов: 3962
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua