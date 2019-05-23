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пятница, 24 мая 2019 07:40

Восемь военных попали в плен

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Утром 22 мая восьмерых бойцов 53-й механизированной бригады задержали оккупанты. Военные грузовиком ехали на передовую вблизи Новотроицкого Волновахского района Донецкой области. Отклонились от маршрута и попали на временно-оккупированную территории.

Новотроицкое - крайний населенный пункт на освобожденной от оккупантов территории, за ним — серая зона. По словам министра обороны 54-летнего Степана Полторака, бойцы были со старшиной.

Предполагают, военные ошиблись дорогой, пытаясь сократить путь. Ехали в одно из подразделений, чтобы посчитать имущество и оружие.

Боевики ДНР заявили, что задержали якобы диверсионно-разведывательную группу. Но, по словам официального представителя Минобороны Дмитрия Гуцуляка, военнослужащие выполняли тыловую операцию, которая не касалась боевых действий. Поэтому боевики дезинформируют о якобы задержании диверсантов.

53-я механизированная бригада подчинена Оперативному командованию "Восток". Дислоцируется в городах Северодонецк и Лисичанск Луганской области.

На том же месте, где задержали украинцев, в 2015-м наши бойцы поймали снайпера ДНР.

— По горькой иронии судьбы наши военнослужащие ошиблись с поворотом на том же месте, где четыре года тому назад по ошибке на наш блокпост выехал Игорь Кимаковский, гражданин России, — говорит волонтер Ольга Решетилова, 34 года. — Он даже не подозревая, что перед ним уже украинские пограничники, предъявил им справку снайпера ДНР.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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Дата
24
мая

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