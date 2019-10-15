— В храме должен был быть праздник в честь Покрова Пресвятой Богородицы. Служки рано утром увидели, что окно открыто настежь. А внутри — полный разгром. Топором порубили иконостас, престол, жертвенник, — рассказывает настоятель Свято-Успенской церкви в селе Песчаное Кременчугского района на Полтавщине Анатолий Москаленко, 47 лет. В ночь на 13 октября в храме испортили имущества на 200 тыс. грн. Также вор топором порубил иконы.

— Вынес венчальные иконы, кресты, Евангелие дорогое и другой церковный товар, — говорит Москаленко.

Полиция нашла вора через полчаса на выезде из села. Это 25-летний мужчина, приехавший из соседнего Глобинского района в Песчаное погостить у знакомых. Дважды был судим за кражи. Во время задержания у него были краденые вещи, топор и пустая бутылка кагора, которую тоже вынес из храма.

- Этот человек в первый раз вышел из тюрьмы "по малолетке", во второй - по закону Савченко. Что с ним будет сейчас — не знаю. А мне теперь надо заниматься ремонтом церкви. Средства просить у благотворителей и прихожан, — говорит отец Анатолий.

Похищенное вернули храму. Задержанный может получить до шести лет заключения.