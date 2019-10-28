Волонтера дважды ударили ножом

24 октября в Запорожье напали на 24-летнюю Анжелику Белову, руководителя общественной организации "Запорожский цыганский центр "Лачо Дром". Неизвестный дважды ударил ее ножом в спину, когда зашла в подъезд.

- У жены пробиты легкие, печень, диафрагма, - говорит 31-летний Константин Белов. — Операция длилась четыре с половиной часа. Легкое раскрылось, Анжелика уже дышит.

Полицейские изъяли записи с видеокамер по маршруту движения женщины. Получили информацию о подозреваемом и его месте жительства. Около 22:30 40-летнего нападавшего задержали в квартире в Хортицком районе города. Он живет там с матерью.

— Подозреваемый ранее был судим за нападения на женщин. Одна из них умерла. В сентябре вышел из тюрьмы, где отбыл 15 лет, — говорит Василий Чернета из областной полиции. — После нападения пытался изменить внешность, постригся. Мотив нападения пока не известен.