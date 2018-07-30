Военным повысят зарплаты

Украинским военным поднимут зарплаты с 1 октября. В Министерстве обороны просят увеличить им финансирование на 4,5 млрд грн. Соответствующее письмо направили премьер-министру Владимиру Гройсману.

Денежное обеспечение военного первого года службы составляет 7,5 тыс. грн при средней зарплате по стране 8,7 тыс. грн.

— Прорабатываем вопрос относительно увеличения с 1 октября 2018 года минимального денежного обеспечения рядовому составу до 9 тысяч гривен, офицерскому составу — до 15,3 тысячи, — говорит министр обороны Степан Полторак.

С 2019 года солдатам будут платить 15 тыс. грн. Также будут компенсировать часть денег за аренду жилья.

Низкая зарплата — основная причина увольнения военных по окончании контракта. С января по июнь уволились 11 тыс. офицеров и контрактников, имеющих военный опыт. Еще 18 тыс. планируют уволиться до конца года.

Бойцы, которые находятся на передовой, получают дополнительно по 1 тыс. грн в день. Кроме того, имеют премии за выполнение боевого приказа и уничтожение вражеской техники.