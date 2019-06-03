Военным будут платить мотивационную премию

Военным будут платить дополнительную премию в 3 тысячи гривен перед выездом в зону Операции объединенных сил на Донбассе. Указ подписал министр обороны Степан Полторак, 54 года.

Деньги будут выплачивать после завершения обучения на полигонах перед выездом на Донбасс.

Сегодня зарплата рядового бойца составляет около 11 тыс. грн, офицера - 14 тыс. Во время выполнения боевых приказов на передовой плата вырастает до 17 тыс. грн у солдат и 25 тыс. грн у руководителей.

Кроме этого, с 1 апреля начали действовать надбавки за прохождение курсов повышения квалификации. Бойцы, которые дополнительно овладели работой с новой военной техникой, противотанковыми ракетными комплексами "Корсар" и "Стугна-П", будут иметь доплату. Им будут выплачивать дополнительные 1,5 тыс. грн и еще плюс 5 тыс., если они на передовой.