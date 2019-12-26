Военные отошли на километр

В этом году на Донбассе развели войска на трех участках фронта.

26 июня украинские Вооруженные силы оставили позиции в городе Станица Луганская на Луганщине, 29 октября отошли из Золотого Луганской области, 9 ноября — из поселка Петровское Волновахского района на Донетчине.

— Разведение войск проводится в рамках Минских договоренностей, — заявил 29 октября командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко.

ВСУ и боевики отошли на 1 км от позиций. Нейтральную зону охраняет украинская полиция. Туда имеет право заезжать мониторинговая миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.

После разведения в Станице Луганской восстановили мост через реку Северский Донец. В нейтральную зону ездят автобусы.

Против такого решения выступили добровольцы. Заявляли, что в случае отвода ВСУ — займут их позиции.

На всех участках разведения ОБСЕ фиксирует присутствие боевиков. Патрулируют территорию с повязками Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон. Он был создан в 2014 году совместно Россией и Украиной.