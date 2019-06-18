Военные освободили Марьинку

Бойцы Королевской бригады полностью освободили райцентр Марьинка Донецкой области. Основную часть города очистили от боевиков в августе 2014-го. Но оставалась "серая" зона — территория между позициями и боевиками на окраине города. Теперь ее нет, из новых окопов видно Донецк в 100 м.

14 июня враг дважды обстреливает эти позиции. Бьют из минометов различных систем и стрелкового оружия. Снаряды попадают в жилые дома. Разрушают стены и перекрытия. Травмы получают по меньшей мере пятеро гражданских.

— Стрелковое оружие, ручные гранатометы — это уже как обыденность для этой местности, — рассказывает командир подразделения Андрей с позывным "Принц". Фамилию не называет. - Трижды за последний месяц противник применял артподготовку по позициям, расположенным в населенном пункте. Пострадало около 20 домов. Среди местных потерь нет. Среди военных было несколько раненых.

Бои в Марьинке превратились в настоящую окопную войну. Военные вынуждены постоянно рыть новые траншеи.

Идем по новым окопам, поверх которых растут красные маки. На горизонте виднеются терриконы.

— Позиции за пределами населенного пункта, — объясняет командир, — это должно защищать местных от артиллерийских обстрелов. Расположены на основных высотах и позволяют лучше оценивать ситуацию возле города и контрольно-пропускного пункта "Марьинка".

— Было прямое попадание в дом. Женщину с ребенком привалило шлакоблоком, но остались живы. Приезжало ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. — ГПУ), но ничего не изменилось, — говорит боец с позывным "Заяц". — С той стороны стоит артиллерийская бригада "Кальмиус". К ним из России приезжают курсанты сдавать экзамены. Наши специально перенеслись дальше от гражданских, но они все равно туда стреляют.

Больше всего работы — копать окопы. Пока днем держится жара +30° С, земля относительно сухая. Во время дождей, на дне траншеи местами бывало по колено воды.

— Осколок снаряда, разорвавшегося на улице в Марьинке, пробил дверь дома и прошел сквозь ногу бойцу, перебив кость. Ногу ампутировали, — говорит один солдат другому.

Боец с позывным "Кордон" на войне с 2014 года. Показывает на пробоину в крыше дома. Говорит, боевики сбрасывают гранаты с беспилотника. Одна из них застряла в шифере и не сдетонировала.

— РГД (ручная граната. - ГПУ) с переделанным запалом. При столкновении взрывается. А вот воронка от 120-миллиметровой мины, которая прилетела где-то две недели тому назад. Вон вторая. Били утром минут 40 по нас. И на второй день тоже. Сейчас частичное затишье, а пару дней тому назад каждое утро вели огонь, — рассказывает "Кордон". К нему подбегает и ластиться собака Юля темного окраса. Ловит мух.

Со стороны противника слышна автоматическая стрельба. На нее не обращают внимания.

— Это 15 мая — раз, два, три прилетело 122-миллиметровых снаряда от САУ 2С1 "Гвоздика". Было около 05:20. Осколками крышу посекло, кусок шифера вылетел. В оконной раме были мешками заложены. Короче, все вылетело, — бойцы показывают разрывы от снарядов. — Вокруг нас штук 11 упало, это то, что мы насчитали.

Спрашиваю, чем отличается здесь война по сравнению с другими участками фронта.

— Раньше стоял на шахте возле КПВВ "Майорск", под "Гигантом" (соседний террикон. — ГПУ), затем под Горловкой, возле Ленинского, — рассказывает бородатый боец с позывным "Дядя Вова". Воюет на передовой с пятой волны мобилизации. — Всюду враг разный. К каждому надо приспособиться, присмотреться, оценить. А в общем, работают одиночно, исподтишка. Хотят, чтобы мы расслабились. Бывает пару дней тишины, мы ходим расслабленные,то-се, а тут хоп - и прилетело.

На одной из стен наклеен лист бумаги с надписью "Воин, помни! Дома тебя ждет семья. Снайпер ждет твоей ошибки!!!"

— Если у нас тишина, значит они еще трезвые или отсыпаются после прошлой пьянки. Без спиртных напитков и наркотиков воевать не могут. Включат песни русские и бухают. Как только мы слышим, уже знаем, что движуха будет. Любят с самого утра кошмарить. Среди ночи — с 02:00 до 06:00. Только КПВВ в шесть утра открывается, сразу замолкают, — рассказывает "Заяц".

Вечереет, идем с позиций в город. Меня сопровождает командир "Принц" с двумя бойцами. Когда один из них отстал, командир за ним возвращается: "Мы своих не бросаем". Догоняют нас.

— Вы давно в армии?

— Подписал контракт в 2014-ом после окончания университета. Тогда общество поделилось на два лагеря. Не было серого, только черное и белое. Надо было выбирать сторону, я выбрал защиту Родины. Чтобы доказать, что мы граждане Украины, ее нужно защищать. Впоследствии это стало моей профессией.

Уничтожили около 200 боевиков

Марьинка расположена на окраине Петровского района Донецка. До войны жили более 10 тыс. человек, сейчас осталась половина.

Город от оккупантов освободили 5 июня 2014 года. В июне 2015-го боевики попытались отбить населенный пункт. В атаку пошли два отряда. Попали в засаду украинских военных. В боях уничтожили около 200 оккупантов.

Это было последнее крупное наступление террористов. После этого появилась линия фронта, практически неизменная до сих пор.