Военные освободили Марьинку

 
Ексклюзивы
1/5
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Медведчук хочет быть украинским Кадыровым - политолог
Просмотров: 747
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
Зеленский будет стараться развалить государство — Забужко
2 Просмотров: 3870
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
"Писатель должен быть добрым псом" — Забужко на "Острове Европа"
2 Просмотров: 1314
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
С клубникой, шампанским и вином: наградили лучших художников Украины
Просмотров: 261
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Голос Крыма на острове: посреди города состоялись литературные чтения
Просмотров: 297
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
"Придут русские и будут убивать "уставших ат вайны"- военный
23 Просмотров: 7434
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
Память о Майдане развеивается. Возведение мемориала – историческая необходимость - Пошивайло
1 Просмотров: 351
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
Новый Совет общественного контроля угрожает независимости НАБУ
1 Просмотров: 486
К России вплотную приближается американское оружие
К России вплотную приближается американское оружие
Просмотров: 1872
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
В Раде рассказали, почему Зеленскому не удастся избавиться от Луценко
Просмотров: 3672
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
39 дней до выборов: какой будет следующая Верховная Рада
Просмотров: 1926
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
Книга о сексуальном воспитании возмутила сторонников традиционных ценностей
1 Просмотров: 3123
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 5436
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 567
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 540
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 июня 2019
Просмотров: 351
Вічний борг
Нічого гіршого немає, як потрапити на очі кредиторові. Зараз я позичаю в банку, але він зауважень поки що не робить. А були часи, коли по гроші йшли ...
среда, 19 июня 2019 07:25

Военные освободили Марьинку

  Комментировать

Бойцы Королевской бригады полностью освободили райцентр Марьинка Донецкой области. Основную часть города очистили от боевиков в августе 2014-го. Но оставалась "серая" зона — территория между позициями и боевиками на окраине города. Теперь ее нет, из новых окопов видно Донецк в 100 м.

14 июня враг дважды обстреливает эти позиции. Бьют из минометов различных систем и стрелкового оружия. Снаряды попадают в жилые дома. Разрушают стены и перекрытия. Травмы получают по меньшей мере пятеро гражданских.

— Стрелковое оружие, ручные гранатометы — это уже как обыденность для этой местности, — рассказывает командир подразделения Андрей с позывным "Принц". Фамилию не называет. - Трижды за последний месяц противник применял артподготовку по позициям, расположенным в населенном пункте. Пострадало около 20 домов. Среди местных потерь нет. Среди военных было несколько раненых.

Бои в Марьинке превратились в настоящую окопную войну. Военные вынуждены постоянно рыть новые траншеи.

Идем по новым окопам, поверх которых растут красные маки. На горизонте виднеются терриконы.

— Позиции за пределами населенного пункта, — объясняет командир, — это должно защищать местных от артиллерийских обстрелов. Расположены на основных высотах и позволяют лучше оценивать ситуацию возле города и контрольно-пропускного пункта "Марьинка".

— Было прямое попадание в дом. Женщину с ребенком привалило шлакоблоком, но остались живы. Приезжало ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. — ГПУ), но ничего не изменилось, — говорит боец с позывным "Заяц". — С той стороны стоит артиллерийская бригада "Кальмиус". К ним из России приезжают курсанты сдавать экзамены. Наши специально перенеслись дальше от гражданских, но они все равно туда стреляют.

Больше всего работы — копать окопы. Пока днем держится жара +30° С, земля относительно сухая. Во время дождей, на дне траншеи местами бывало по колено воды.

— Осколок снаряда, разорвавшегося на улице в Марьинке, пробил дверь дома и прошел сквозь ногу бойцу, перебив кость. Ногу ампутировали, — говорит один солдат другому.

Боец с позывным "Кордон" на войне с 2014 года. Показывает на пробоину в крыше дома. Говорит, боевики сбрасывают гранаты с беспилотника. Одна из них застряла в шифере и не сдетонировала.

— РГД (ручная граната. - ГПУ) с переделанным запалом. При столкновении взрывается. А вот воронка от 120-миллиметровой мины, которая прилетела где-то две недели тому назад. Вон вторая. Били утром минут 40 по нас. И на второй день тоже. Сейчас частичное затишье, а пару дней тому назад каждое утро вели огонь, — рассказывает "Кордон". К нему подбегает и ластиться собака Юля темного окраса. Ловит мух.

Со стороны противника слышна автоматическая стрельба. На нее не обращают внимания.

— Это 15 мая — раз, два, три прилетело 122-миллиметровых снаряда от САУ 2С1 "Гвоздика". Было около 05:20. Осколками крышу посекло, кусок шифера вылетел. В оконной раме были мешками заложены. Короче, все вылетело, — бойцы показывают разрывы от снарядов. — Вокруг нас штук 11 упало, это то, что мы насчитали.

Спрашиваю, чем отличается здесь война по сравнению с другими участками фронта.

— Раньше стоял на шахте возле КПВВ "Майорск", под "Гигантом" (соседний террикон. — ГПУ), затем под Горловкой, возле Ленинского, — рассказывает бородатый боец с позывным "Дядя Вова". Воюет на передовой с пятой волны мобилизации. — Всюду враг разный. К каждому надо приспособиться, присмотреться, оценить. А в общем, работают одиночно, исподтишка. Хотят, чтобы мы расслабились. Бывает пару дней тишины, мы ходим расслабленные,то-се, а тут хоп - и прилетело.

На одной из стен наклеен лист бумаги с надписью "Воин, помни! Дома тебя ждет семья. Снайпер ждет твоей ошибки!!!"

— Если у нас тишина, значит они еще трезвые или отсыпаются после прошлой пьянки. Без спиртных напитков и наркотиков воевать не могут. Включат песни русские и бухают. Как только мы слышим, уже знаем, что движуха будет. Любят с самого утра кошмарить. Среди ночи — с 02:00 до 06:00. Только КПВВ в шесть утра открывается, сразу замолкают, — рассказывает "Заяц".

Вечереет, идем с позиций в город. Меня сопровождает командир "Принц" с двумя бойцами. Когда один из них отстал, командир за ним возвращается: "Мы своих не бросаем". Догоняют нас.

— Вы давно в армии?

— Подписал контракт в 2014-ом после окончания университета. Тогда общество поделилось на два лагеря. Не было серого, только черное и белое. Надо было выбирать сторону, я выбрал защиту Родины. Чтобы доказать, что мы граждане Украины, ее нужно защищать. Впоследствии это стало моей профессией.

Уничтожили около 200 боевиков

Марьинка расположена на окраине Петровского района Донецка. До войны жили более 10 тыс. человек, сейчас осталась половина.

Город от оккупантов освободили 5 июня 2014 года. В июне 2015-го боевики попытались отбить населенный пункт. В атаку пошли два отряда. Попали в засаду украинских военных. В боях уничтожили около 200 оккупантов.

Это было последнее крупное наступление террористов. После этого появилась линия фронта, практически неизменная до сих пор.

Автор: Валерий ШМАКОВ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Военные освободили Марьинку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп
Поиски 11-летней Дарьи Лукьяненко: в могиле без креста нашли труп Просмотров: 88782
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
Елена Зеленская поразила стильным образом на встрече с Брижит Макрон
7
 Просмотров: 66236
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
Семья попала в смертельное ДТП на трассе
12
 4 Просмотров: 50722
&quot;Продавай свою жену, а не меня&quot;: сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
 5 Просмотров: 30682
&quot;Все купаются просто&quot;: в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
"Все купаются просто": в сеть попали фото некогда популярных крымских курортов
6
 1 Просмотров: 22582
Украина
Вооруженные силы Украины будут оптимизировать
Вооруженные силы Украины будут оптимизировать Просмотров: 261
Ил-76 расстреляли по указанию Кремля
Ил-76 расстреляли по указанию Кремля Просмотров: 1638
Предложения Кучмы напоминают "компромиссы" Пинчука
Предложения Кучмы напоминают "компромиссы" Пинчука Просмотров: 477
"Если хотим от русских отвязаться, переходим на украинский"
"Если хотим от русских отвязаться, переходим на украинский" Просмотров: 468
Аллу Клишту убили в Германии
Аллу Клишту убили в Германии Просмотров: 153
Больше всего комментируют
24
Тарута назвал украинских добровольцев боевиками
22
У каких партий больше шансов попасть в Раду
13
"Армия не должна ждать приказа" - глава Службы внешней разведки Владислав Бухарев
5
"Борцы с нацизмом" и "оппоблоковци": Майкл Щур показал кандидатов партии Зеленского
5
"Продавай свою жену, а не меня": сеть свирепствует из-за заявления Зеленского
Голосов: 1000
Голосование Поверили ли вы в Шевченко-тренера после матчей против Сербии и Люксембурга?
  • 1) да, команда под его руководством прогрессирует
  • 2) нет, как не было веры, так она и не появилась
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua