Военные называли Ирину Шевченко "мамой"

Публикуем поименный список погибших в июле защитников Украины. Известно о смерти 15 бойцов, 14 - боевые потери. Информация о некоторых - неполная. Самому младшему из погибших было 19 лет, самой старшей - 48.

Острая ситуация была 10 июля, тогда погиб один боец, девять - получили ранения. В тот же день было больше всего обстрелов - 42.

За месяц ранения и боевые травмы получили 65 защитников Украины.

8, 16-17, 22-24, 26, 28, 30 и 31 июля обошлось без раненых, по данным штаба операции Объединенных сил.

Российские оккупационные войска 456 раз обстреливали украинские позиции.

Боевые

1 июля

Сергей Майборода, 47 лет, жил в поселке Былбасовка Славянского района Донецкой области. Был старшим матросом, водителем. Военную службу начал 26 апреля 2017-го.

Остались жена, дочь, сын и внуки.

Ирина "Бешеная" Шевченко, 48 лет, из Херсона. Сержант, парамедик. До войны работала продавщицей на городском рынке. С первых дней оккупации помогала украинским военным. Окончила медицинские курсы, преподавала тактическую медицину. В мае 2015 года подписала контракт на службу в армии. Через полгода получила орден "За мужество".

- Она как-то сказала фразу, которую я запомнила навсегда: мы посоветовались, то можете нам не зарисовывать лица на фото. Мы на своей земле, мы не должны бояться, - говорит волонтер Ирина Гук.

Военные любя называли Ирину Шевченко "мамой".

Осталась младшая сестра.

4 июля

Эдуард "Фугас" Лобода, 25 лет, из села Подопригоры Лебединского района Сумской области. Умер в городской больнице Курахово от полученных 3 июля ранений вблизи Марьинки в Донецкой области. Во время выполнения боевого задания подорвался на фугасе, прикрыв собой от взрыва собратьев.

Старший солдат в 24-й механизированной бригаде им. Короля Даниила. Ушел на войну после второго курса обучения в университете на историческом факультете. В 2015 году - доброволец отдельной тактической группы им. капитана Воловика, затем - воевал в ДУК "Правый сектор". В королевской бригаде служил по контракту с 2018-го.

Остались родители и младший брат.

Олег Жуков, 42 года, из Краматорска Донецкой области. Погиб от пули снайпера поблизости хутора Вольный на Луганщине ровно через два месяца после дня рождения. Солдат, служил в 1-м батальоне 54-й механизированной бригады.

Остались мать и брат.

7 июля

Владислав Локтионов, 42 года, из Днепра. Погиб от осколочных ранений, полученных во время минометного обстрела вблизи поселка Южное рядом с оккупированной Горловкой.

Был наводчиком гранатометного взвода 24-го батальона "Айдар". Мобилизован в 2015 году. Служил в составе 92-й механизированной бригады. 13 мая 2016-го возле села Желтое на Луганщине попал в плен. Освободили 27 декабря 2017-го.

После лечения и реабилитации через суд добился возвращения на службу. Подписал контракт с "Айдаром" и вернулся на фронт.

Остались мать и малолетний сын.

10 июля

Антон Фака, 21 год, из поселка Березанка Николаевской области. Погиб при обстреле грузовика из противотанкового ракетного комплекса на выезде из Гранитного Волновахского района Донецкой области.

Младший сержант, служил наводчиком летательных аппаратов в 406-й артиллерийской бригаде им. генерал-хорунжего Алексея Алмазова. Контракт на службу подписал в августе 2016-го.

Остались мать и старший брат.

11 июля

Владимир Салитра, 29 лет, из села Волица Жовкивского района Львовской области. Погиб от пули снайпера вблизи села Тарамчук Марьинского района Донецкой области.

Старший солдат, служил заместителем командира боевой машины в 24-й механизированной бригаде им. Короля Даниила. Контракт на службу подписал в ноябре 2016-го. После смерти родителей оформил опекунство над младшим братом.

Остались сестра и брат.

Александр "Кол" Колодяжный, 45 лет, из Днепра. 27 июня подорвался на мине, получил тяжелые ранения. Умер, не приходя в сознание, в столичном госпитале.

Старший сержант в 74-м разведывательном батальоне. На фронте с 1 сентября 2014-го. Был в группе бойцов, которые устанавливали украинский флаг над Донецким аэропортом в дни ожесточенных боев. С батальоном прошел бои за Марьинку, Донецкий аэропорт, Авдеевскую промзону. Получил негосударственную награду "Народный Герой Украины" от волонтеров.

Остались мать и взрослый сын.

15 июля

Дмитрий Лисовол, 31 год, из поселка Ракитное Киевской области. Погиб от пули снайпера неподалеку Авдеевки Донецкой области. Врачи 5 часов боролись за его жизнь. Пулеметчик в 92-й механизированной бригаде.

- Да ничего, котичка, я выживу, - успокаивал Дмитрий любимую в последнем видео, которое она получила от него с передовой.

Остались родители, две сестры, невеста, 7-летний сын и 5-летняя дочь.

18 июля

Богдан "Баррет" Бигус, 28 лет, из Хмельницкого. Подорвался на взрывном устройстве с растяжкой.

Снайпер 8-го полка спецназначения. На войну ушел в 2014-м добровольцем в составе батальона Национальной гвардии Украины им. Сергея Кульчицкого. Впоследствии подписал контракт с ВСУ. Остались мать, жена и двое детей.

19 июля

Роман Джерелейко, 30 лет, из Волочиска Хмельницкой области. Получил тяжелое ранение от пули снайпера боевиков неподалеку Марьинки в Донецкой области. Скончался в больнице города Курахово. Солдат 24-й механизированной бригады им. Короля Даниила. Службу начал 15 августа 2016-го.

Остались родители, брат, жена и малолетний сын.

Александр "Бармалей" Бардаль, 33 года, из города Корсунь-Шевченковский Черкасской области. Вместе с командиром роты эвакуировал Романа Джерелейко. За 15 м от позиции вражеский снайпер попал в бойца. Он погиб на месте.

Старшина был командиром взвода 2-й роты в 3-м батальоне "Воля". На фронте с 2015 года. Сначала - по мобилизации, потом подписал контракт.

Остались жена и малолетний сын.

21 июля

Поблизости Счастья в Донецкой области на взрывчатке подорвались солдаты 25-й десантно-штурмовой бригады. Еще двое десантников получили ранения. Никита Скитченко наступил на мину, ему оторвало ногу. Когда собрат Шамиль пытался его вытащить, произошел второй взрыв.

Никита "Скиф" Скитченко, 19 лет, из села Великоцк Миловского района Луганской области.

Контракт подписал сразу после совершеннолетия. Служил в роте разведки.

Осталась мать.

Шамиль "Семен" Румыгин, 21 год, из Днепра. Был снайпером. Украинец татарского происхождения, член мусульманской общины. Автор краеведческого доклада "Из истории мусульман Приднепровья", научной работы о днепровской мечети. На военную службу по контракту ушел в январе этого года.

Остались родители.

Небоевые

19 июля

Николай Витюк, 22 года, из села Олеша Тлумацкого района Ивано-Франковской области.

Умер в зоне проведения ООС, обстоятельства неизвестны. Остались родители.

24 раза боевики нарушили "хлебное перемирие" на Донбассе, которое продолжается с 21 июля. Обстреливали украинские позиции из минометов, пулеметов и автоматов.