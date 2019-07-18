Во время перемирия террористы перетягивают технику

Российские боевики на Донбассе по ночам перетягивают технику. Отправляют в Россию, получают оттуда другую. Это фиксируют наблюдатели ОБСЕ.

В выходные боевики отправили поезд из 12 вагонов из поселка Квашино Амвросиевского района в Россию. Из поселка Маныч в РФ выехал грузовик с имуществом. В Вознесеновке на Луганщине террористы приказали наблюдателям перестать за ними следить.

- Передислокация и перемещение - привычные действия в войсках. Их проводят преимущественно ночью, - говорит военный эксперт 48-летний Дмитрий Снегирев. - Боевики не прекращают перемещать войска и накапливать тяжелую силу. Для этого используют так называемые перемирия.

В 2020 году война не закончится, говорит Снегирев:

- Потому что на фронте до сих пор нет постоянного перемирия. Когда развели силы в Станице Луганской, боевики нарастили обстрелы на других участках.