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четверг, 17 июня 2021 07:36

Внешнее независимое оценивание сдали почти 150 тысяч человек

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15 июня тестом по географии закончилась основная сессия внешнего независимого оценивания. Его прошли почти 150 тыс. человек. Могли выбрать пять предметов.

В этом году тест по математике разделили на два уровня - стандартный и профильный. Явка на него была самая низкая за два года - 9246 человек.

- Последние пять лет процедура тестирования не развивается, - говорит 52-летний Виктор Громовой, эксперт в сфере образования. - Содержательное наполнение тестов направлено на то, чтобы ученики учились зазубривать и воспроизводить. А должно было быть больше задач практического характера.

Само ВНО проводили на уровне 1990-х - с листами и ручками. Современные школьники больше пишут на гаджетах. Это стоит учесть. На тестах начали экономить. Работы проверяли один раз и один педагог. Хотя раньше применяли двойную проверку. Даже в технических системах создают механизм "защиты от дурака". Мы его нарушили.

В Украинском центре качества образования говорят, что к одноэтапной проверке прибегли из-за нехватки средств. Но она качественная благодаря хорошей подготовке экзаменаторов, отмечают.

- Если бы государственную итоговую аттестацию для одиннадцатиклассников отменили в декабре или январе (школьников освободили от ГИА в апреле. - ГПУ), это уменьшило бы количество регистраций на ВНО. Его проведение требовало бы меньше денег, - говорит 45-летняя Иванна Коберник, соучредитель общественных организаций "Смарт образование" и "Родительский контроль". - значительные суммы потратили неэффективно. Украинский центр качества образования не мог оплатить двухэтапную проверку работ. Жаль, что в масштабах госбюджета это небольшие средства. Не хватило примерно 50 миллионов гривен.

Автор: Владимир МУКАН
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Дата
17
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