"Власть не будет вмешиваться в церковные дела. Но и другим не позволит"

28 июля утром возле памятника Владимиру Крестителю в Киеве состоялись торжества по случаю 1030-й годовщины Крещения Руси. На Владимирской горке собрались представители разных конфессий.

— Больше тысячи лет назад князь Владимир принял христианство и окрестил страну. Христианский выбор был и выбором европейским. А определяющей составляющей европейской идеи является свобода, — говорит во время выступления президент Петр Порошенко.

— Православная община Украины — одна из наибольших в мире. Она не может быть приложением к кому-то. Ей надлежит стать звездой в созвездии независимых и равных национальных церквей.

Власть не будет вмешиваться в церковные дела. Но и другим государствам не позволит этого делать. Для этого необходимо обрубить все щупальца, которыми внутри нашего государственного организма орудует страна-агрессор.

Миллионы украинцев ожидают признания автокефалии православной церкви в Украине. Это вопрос нашей независимости. Армия защищает нашу землю. Язык защищает наше сердце. Вера защищает нашу душу.

Верю, что решение Вселенского патриарха будет справедливым к Украине. Общество ждет это решение, общество готово к нему.