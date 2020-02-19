Владимиру Мусиенко вживили искусственное сердце

В столичной Александровской больнице киевлянину 67-летнему Владимиру Мусиенко вживили механическое сердце. До сих пор такие операции делали только в Институте сердца.

Владимир Мусиенко перенес несколько инфарктов, имел тяжелую форму сердечной недостаточности. Последний месяц был в стационаре на поддерживающей терапии.

— Сердце практически не работало, — говорит Виктор Клюзко, заведующий кардиологическим отделением Александровской больницы.

Оперировали Владимира 3 часа кардиохирурги, которые учились за рубежом. Установили американский имплант-мининасос, выполняющий функции левого сердечного желудочка.

— Теперь пациент живет, как с обычным механическим клапаном. Принимает только препарат против свертывания крови, — продолжает Виктор Клюзко. — Раньше механические сердца были переходным этапом к трансплантации, сегодня — полноценная альтернатива.

Подобная операция стоит около 5 млн грн. Владимиру Мусиенко ее сделали бесплатно по программе "Здоровье киевлян".